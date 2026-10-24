राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में किए दर्शन, देश-प्रदेश की खुशहाली का मांगा आशीर्वाद

संवाद सहयोगी जागरण, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद पहली बार केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर दर्शन और पूजा-अर्चना की। उन्होंने देश एवं प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए बाबा केदार से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बाबा केदारनाथ की कृपा से उन्हें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड को नमन करते हुए राज्यपाल के रूप में सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।

राज्यपाल ने कहा कि केदारनाथ धाम में देश-विदेश से श्रद्धालु आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। देवभूमि की पवित्रता बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से उत्तराखंड को स्वच्छ एवं नशामुक्त बनाने में सहयोग देने की अपील की।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ और ‘नशामुक्त भारत’ के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का संरक्षण आवश्यक है। विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर की पूजा-अर्चना केदारनाथ के साथ ही राज्यपाल ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की। राज्यपाल ने भगवान बद्री विशाल से प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति, उन्नति एवं जनकल्याण की कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल ने श्रद्धालुओं से देवभूमि उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक विरासत एवं विशिष्ट पहचान को संरक्षित रखने की अपील की।

उन्होंने कहा कि देवभूमि की संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर हैं, जिनका संरक्षण करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रहित एवं देशहित में सकारात्मक भूमिका निभाते हुए सामाजिक सद्भाव, आपसी सहयोग और जनकल्याण की भावना को मजबूत करना चाहिए।