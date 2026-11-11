उत्तराखंड: तुंगनाथ धाम पहुंचे रिकॉर्ड 1.93 लाख श्रद्धालु, स्थानीय रोजगार को मिला बढ़ावा

संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग। तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के दर्शनों के लिए इस यात्रा सीजन में 1.93 लाख श्रद्धालु पहुंचे। यह अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इसने तुंगनाथ में वर्ष 2024 का 1.73 लाख यात्रियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ने से धार्मिक पर्यटन के साथ रोजगार को बढावा मिल रहा है।

22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के साथ ही तुंगनाथ मंदिर के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। कपाट खुलने के बाद से ही यहां यात्रियों की संख्या में तेजी आने लगी थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो तुंगनाथ धाम में वर्ष 2021 में जहां केवल 5,486 श्रद्धालु बाबा के दर्शनों को पहुंचे थे। वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 28,198 हो गई। वर्ष 2023 में 1,36,430 और वर्ष 2024 में 1,73,742 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वर्ष 2025 में संख्या 1,51,131 रही, जबकि वर्ष 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 1.93 लाख पहुंच गया।

यात्रियों की बढ़ती संख्या का सीधा लाभ स्थानीय होटल व्यवसायियों, घोड़ा-खच्चर संचालकों, दुकानदारों, स्थानीय गाइडों और अन्य पर्यटन कारोबारियों को मिल रहा है। तुंगनाथ में इस वर्ष यात्रियों की रिकार्ड संख्या से मंदिर समिति की आय के साथ यात्रा से जुड़े व्यवसायों को भी लाभ मिला है।