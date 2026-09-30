केदारनाथ-बासुकीताल ट्रेक पर लापता पांच ट्रेकरों की खोज को अभियान जारी, हेलीकॉप्टर से की जा रही तलाश

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। वर्षा-बर्फबारी के कारण रुद्रप्रयाग के केदारनाथ-बासुकीताल-आडिन कोल ट्रेक पर लापता हुए पांच सदस्यीय ट्रेकिंग दल की खोज जारी है। यह दल 25 सितंबर को ट्रेकिंग पर निकला था। इसे आडिन कोल होते हुए गंगोत्री जाना था। स्वजन से संपर्क नहीं होने पर इनके लापता होने का पता चला।

जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को हवाई सर्च अभियान शुरू किया गया, लेकिन ट्रेकर का कुछ पता नहीं चला। बुधवार सुबह से फिर से हेलीकॉप्टर से ट्रेकर दल के सदस्यों खोज की जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि लापता ट्रेकर में 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार के अमित फर्सवाण, 40वीं वाहिनी पीएसी रुद्रप्रयाग के नवीन रावत, उत्तरकाशी के फॉरेस्टर प्रवेश चौहान, विवेक और केदारनाथ पशुपालन विभाग में तैनात संजय सिंह रावत हैं। खोज अभियान चल रहा है।