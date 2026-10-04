केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मुंबई के तीर्थयात्रियों से मारपीट, खूब चलीं लाठियां... तीन खच्चर चालकों पर केस

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम यात्रा के पैदल मार्ग पर जंगलचट्टी क्षेत्र में मुंबई से आए दो तीर्थयात्रियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है।

खच्चरों के संचालन को लेकर हुए विवाद के बाद तीन खच्चर चालकों पर तीर्थयात्रियों के साथ लाठी से मारपीट करने का आरोप है। मामले में कोतवाली सोनप्रयाग पुलिस ने तीनों अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तीन खच्चर चालकों से कहासुनी पुलिस के अनुसार, महाराष्ट्र के मुंबई निवासी मानजी वाधजी वाविया और उनके साथी भानजी दामजी पटेल गत गुरूवार को केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे। दोनों जंगलचट्टी क्षेत्र से पैदल मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान खच्चरों के संचालन को लेकर उनकी तीन खच्चर चालकों से कहासुनी हो गई।

पुलिस अब घटना में शामिल आरोपियों की पहचान करने के साथ ही उनके संबंध में आवश्यक जानकारी जुटा रही है। मामले की विवेचना जारी है। पुलिस ने कहा है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।