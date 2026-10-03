चारधाम यात्रा का दूसरा चरण: केदारनाथ-बदरीनाथ में बढ़ी भीड़, शनिवार के लिए 56 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण हो रहे हैं। शनिवार के लिए 56 हजार से अधिक ऑनलाइन पंजीकरण हुए हैं। ऑफलाइन पंजीकरण भी हर दिन औसतन पांच हजार के आसपास हो रहे हैं।

मौसम साफ होने के साथ यात्रा का दूसरा चरण अब जोर पकड़ चुका है। यात्रा का पहला चरण धामों के कपाट खुलने के मुहूर्त से लेकर तीस जून तक रहता है। उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर मध्य तक वर्षा के चलते तीर्थ यात्री सीमित संख्या में धामों में आते हैं। पंद्रह सितंबर से यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है।

चारधाम यात्रा प्रबंधन और नियंत्रण संगठन के अनुसार शनिवार को चारों धाम और हेमकुंड साहिब के लिए 56,418 ऑनलाइन पंजीकरण हुए हैं। इसमें यमुनोत्री के लिए 6,702, गंगोत्री के लिए 8,569, केदारनाथ के लिए 20,298, बदरीनाथ के लिए 19,056, हेमकुंड साहिब के लिए 1,793 पंजीकरण हुए हैं। गुरुवार को पांच हजार ऑफलाइन पंजीकरण हुए।