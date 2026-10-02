छुट्टियों के चलते ऋषिकेश में पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की भीड़, चारधाम यात्रा के लिए कम पड़ गई बसें

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। लगातार अवकाश के चलते ऋषिकेश में पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ी है। शहर के अंदर और बाईपास मार्ग पर जाम लगा हुआ है। चारधाम यात्रा के लिए बसें कम पड़ गई हैं। बड़ी संख्या में बदरीनाथ-केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्री बसों का इंतजार कर रहे हैं।

शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश और उसके बाद शनिवार, रविवार होने के कारण भीड़ बढ़ी है। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण भी चल रहा है। बदरीनाथ और केदारनाथ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ है। धामों में जाने के लिए बसें कम पड़ने लगी हैं।