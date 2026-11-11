'जय केदार, बम-बम भोले' के जयघोष से गूंजा केदारनाथ, 5000 से ज्यादा श्रद्धालु बने साक्षी... शीतकाल के लिए कपाट बंद- तस्वीरें

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज पर बुधवार सुबह 8:30 बजे में वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। पांच हजार से अधिक श्रद्धालु कपाटबंदी के साक्षी बने।

कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह पांच बजे से ही विशेष पूजा-अर्चना के साथ प्रारंभ हुई। कपाटबंदी के बाद बाबा केदार की उत्सव डोली को शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना किया गया।

अब छह महीने तक ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन हो सकेंगे। धाम के कपाट 22 अप्रैल को खोले गए थे। इस बार 19 लाख 27 हजार से अधिक यात्री दर्शन को पहुंचे। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में करीब डेढ़ लाख से अधिक है।

गंगोत्री धाम के कपाट मंगलवार को बंद हो चुके हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट बुधवार सुबह 10:28 बजे बंद हो गए हैं और बदरीनाथ के कपाट 16 नवंबर को रात 9:37 बजे बंद होंगे। कपाट बंद होने से पूर्व बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली ने केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही कपाट बंद होने की धार्मिक प्रक्रिया शुरू हो गई। बुधवार सुबह निर्धारित शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए।

जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाए रखने और व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी न रहने के निर्देश दिए।