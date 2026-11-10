केदारनाथ धाम में धूमधाम से मनाई गई दीपावली, 18 क्विंटल फूलों से सजा मंदिर

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम समेत पूरे जिले में दीपों का त्यौहार दीपावली धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर केदारनाथ मंदिर के परिसर के साथ ही लोगों ने अपने घरों में दीपक जलाकर एक दूसरे को बधाईयां दी। साथ ही लोगो ने घरों में बनाए पकवान व मिठाइयां से बांटी। जिले में कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है।

दीपावली के त्यौहार को लेकर कई दिन पहले से केदारनाथ समेत पूरे जिले में सजावट शुरू हो गई थी। केदारनाथ मंदिर को 18 कुंतल फूलों के साथ ही विभिन्न लाइटों से जगमग किया गया। दीपावली पर्व पर रात्रि को केदारनाथ धाम में बद्री-केदार मंदिर, पुलिस एवं डयूटी में तैनात अधिकारी व कर्मचारियों ने मंदिर परिसर के चारों ओर दीप जलाने के साथ ही मंदिर में अलाव जलाकर रोशनी की गई। तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भाईचारे का संदेश भी दिया।