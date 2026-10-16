कालीमठ-कोटमा, जाल-चौमासी मार्ग के सुधारीकरण से बदलेगी रुद्रप्रयाग की तस्वीर; 3.75 करोड़ मंजूर

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। कालीमठ-कोटमा, जाल-चौमासी मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण कार्य का विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का विधायक आशा नौटियाल ने शुभारंभ किया। करीब 3.75 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस कार्य से कालीमठ घाटी के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क व्यवस्था बेहतर होगी। लंबे समय से सड़क सुधारीकरण की मांग कर रहे क्षेत्रवासियों को इससे आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है।

मोटरमार्ग के सुधारीकरण से कालीमठ, कविल्ठा, कोटमा, खुन्नू, जालतल्ला, जाल मल्ला और चौमासी सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। सड़क की स्थिति बेहतर होने से ग्रामीणों को दैनिक आवागमन, कृषि कार्यों, विद्यार्थियों की आवाजाही और अन्य आवश्यक गतिविधियों में सुविधा मिलेगी।