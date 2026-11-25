संवाद सहयोगी, ऊखीमठ। भगवती राकेश्वरी की तपस्थली रांसी गांव में 16 वर्षों बाद आयोजित ऐतिहासिक बगडवाल नृत्य का समापन जीतू बगडवाल के हरण के मार्मिक प्रसंग के साथ हो गया। जीतू बगडवाल की प्रेम, समर्पण, शौर्य और वीरता की गाथा के अंतिम पड़ाव का मंचन होते ही पूरा माहौल भावुक हो उठा। लोकगाथा के इस हृदयस्पर्शी प्रसंग को देखकर महिलाओं और घियाणियों की आंखें छलक पड़ीं। 28 दिनों तक चले इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान ने रांसी गांव सहित संपूर्ण मदमहेश्वर घाटी को लोक संस्कृति और भक्ति के रंग में सराबोर रखा।

बगडवाल नृत्य के अंतिम दिन जीतू बगडवाल हरण का प्रसंग मुख्य आकर्षण रहा। पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीतों, जागरों और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की गई इस वीरगाथा ने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया। जैसे-जैसे गाथा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ी, श्रद्धालुओं की भावनाएं भी उमड़ती रहीं। उल्लेखनीय है कि बगडवाल नृत्य उत्तराखंड की समृद्ध लोक सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से जीतू बगडवाल की गाथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी जीवंत रखी जाती है।

राकेश्वरी मंदिर समिति के अध्यक्ष मदन भट्ट ने कहा कि 16 वर्षों के लंबे अंतराल बाद इस आयोजन का होना समूची मदमहेश्वर घाटी के लिए गौरव का विषय है। 28 दिनों तक चले इस अनुष्ठान ने नई पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक विरासत से जुड़ने का अवसर दिया। उन्होंने आयोजन में सहयोग करने वाले ग्रामीणों, प्रवासियों और श्रद्धालुओं का आभार जताया।