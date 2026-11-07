जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। भगवान केदारनाथ धाम के क्षेत्रपाल भकुंट भैरवनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। आज शनिवार को विधि-विधान, पूजा-अर्चना एवं यज्ञ-अनुष्ठान के साथ भगवान भकुंट भैरवनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं।

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