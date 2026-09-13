केदारनाथ धाम मार्ग पर हादसा, पहाड़ी से पत्थर गिरने से यात्री की मौत... रोकी गई यात्रा
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुए हादसे में एक यात्री की मृत्यु हो गई है। इस घटना के बाद सुरक्षा कारणों से यात्रा को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
HighLights
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुआ दुखद हादसा
हादसे में एक यात्री की हुई मृत्यु
सुरक्षा कारणों से यात्रा को रोका गया
जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हादसा हो गया है। जिसमें एक यात्री की मौत हो गई है। फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है।
केदारनाथ पैदल मार्ग पर रविवार सुबह 11:15 बजे चीरबासा क्षेत्र में पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण एक यात्री की मौत हो गई।
फिलहाल रोकी गई यात्रा
प्रशासन ने गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाले और केदारनाथ से लौट रहे यात्रियों की आवाजाही फिलहाल रोक दी है। हालांकि क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने से पैदल मार्ग पर खतरा बना हुआ है।
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चीरबासा क्षेत्र में पिछले 15 दिनों के भीतर पत्थर गिरने की घटनाओं में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन के लिए चुनौती खडी हो गई है।