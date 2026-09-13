केदारनाथ धाम मार्ग पर हादसा, पहाड़ी से पत्थर गिरने से यात्री की मौत... रोकी गई यात्रा

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हादसा हो गया है। जिसमें एक यात्री की मौत हो गई है। फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है।

केदारनाथ पैदल मार्ग पर रविवार सुबह 11:15 बजे चीरबासा क्षेत्र में पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण एक यात्री की मौत हो गई।

फिलहाल रोकी गई यात्रा

प्रशासन ने गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाले और केदारनाथ से लौट रहे यात्रियों की आवाजाही फिलहाल रोक दी है। हालांकि क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने से पैदल मार्ग पर खतरा बना हुआ है।