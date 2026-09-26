उत्तराखंड में पूरी तरह बदला आज का मौसम, हुई सीजन की पहली बर्फबारी... बढ़ी ठंड

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। जिले भर में शुक्रवार सायं से ही मूसलधार वर्षा का दौर जारी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

सीजन की पहली बर्फबारी दूसरी ओर, धारचूला की व्यास घाटी, दारमा घाटी और मुनस्यारी की पंचाचूली व हसलिंग के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। आदि कैलास क्षेत्र धीरे-धीरे बर्फ की सफेद चादर से ढकने लगा है, साथ ही ऊपरी इलाकों में कड़ाके की सर्दी बढ़ गई है।