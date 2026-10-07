सऊदी अरब में फंसा उत्तराखंड का दिनेश, 10 माह से नहीं मिली सैलरी, खाने के लाले... भारत आने से रोका

संवाद सूत्र , धारचूला। रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए धारचूला विकासखंड के ग्राम खेला निवासी एक युवक पिछले दस माह से वहां फंसा हुआ है।

कंपनी ने उसका वेतन रोक दिया है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी नही करने के कारण उसे वापस भारत भी नहीं आने दिया जा रहा है। इस मामले में क्षेत्र पंचायत सदस्य ने एसडीएम धारचूला के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मदद की गुहार लगाई है।