Uttarakhand Weather Today: कड़ाके की ठंड की दस्तक, पिथौरागढ़ में हिमपात और निचले इलाकों में बारिश

जागरण टीम, पिथौरागढ़। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। उच्च हिमालय की चोटियों पर जहां बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश होने से पूरे जिले में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम के इस तल्ख मिजाज से तापमान में भारी गिरावट आ चुकी है।

अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की ऊंची चोटियों नंदा देवी, नंदाकोट, हरदेवल, त्रिशूली, पंचाचूली, वनकटिया, बृजगंग और राजरम्भा सहित अन्य चोटियों पर हिमपात हो रहा है। चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। वहीं, निचले क्षेत्रों में घने बादल और कोहरा छाया हुआ है। ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन काफी बढ़ गई है।