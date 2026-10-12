पिथौरागढ़ में दारमा घाटी से लौट रहे दो युवकों की स्कूटी उफनते नाले में बही, एक की मौत

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। सीमांत जनपद में भारी बारिश एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। अल्मोड़ा-बेरीनाग-थल मोटर मार्ग पर रविवार देर रात एक बरसाती नाले (गधेरे) के तेज बहाव में स्कूटी सवार दो युवक बह गए।

इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। दोनों युवक दारमा घाटी की यात्रा कर वापस अपने घर लौट रहे थे।

जानकारी के अनुसार, अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर निवासी दो युवक स्कूटी से दारमा वैली घूमने गए थे। वहां से वापसी के दौरान रविवार देर रात थल से करीब तीन किलोमीटर दूर बरड़ बैंड के पास यह हादसा हुआ। रात में हुई मूसलाधार बारिश से बरड़ और थल के बीच बहने वाला नाला अचानक उफान पर आ गया।