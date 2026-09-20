उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हादसा, डीडीहाट से आ रही पिकअप खाई में गिरी... ड्राइवर की मौत

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। पनखोली के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई। डीडीहाट से पिथौरागढ़ की ओर आ रहा पिकअप वाहन संख्या यूके 04 सीसी 3331 अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में चालक की मौत हो गई।

मृतक की पहचान दीपक चंद्र पुत्र जगदीश चंद्र, निवासी खटीमा, ऊधमसिंह नगर के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ रेस्क्यू अभियान चलाकर शव को खाई से बाहर निकाला।

पुलिस ने शव की शिनाख्त के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पहुंचा दिया है। साथ ही मृतक के परिजनों और वाहन स्वामी को हादसे की सूचना दे दी गई है।

पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। थानाध्यक्ष जाजरदेवल प्रकाश पांडे का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पहुंचा दिया है। उन्होंने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

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