बेटी का था नामकरण... चली गई बिजली, लाइन ठीक करने पोल पर चढ़े और हुई मौत

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। ऊर्जा निगम के कार्यों में गंभीर लापरवाही के चलते आज तीन बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बक्सिल गांव निवासी 35 वर्षीय मनोज राम बिजली विभाग के ठेकेदार के अधीन लाइनों की देखरेख का कार्य करते थे।

मंगलवार को उनकी तीसरी बेटी का नामकरण था। इसी दौरान गांव और पेयजल लाइन को जोड़ने वाली विद्युत लाइन में फाल्ट आ गया। इसे ठीक करने के लिए मनोज विद्युत पोल पर चढ़े, उन्होंने पोल पर चढ़ने से पहले शटडाउन भी लिया था। काम करने के दौरान ही अचानक लाइन में करंट आ गया।