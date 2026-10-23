पुरातत्व विभाग के अधीन होंगे पिथौरागढ़ के प्राचीन मंदिर और लंदन फोर्ट, 12वीं और 13वीं शताब्दी से गहरा नाता

रमेश गड़कोटी, पिथौरागढ़। सीमांत जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। जिले के दिंगास और कासनी स्थित प्राचीन मंदिरों के साथ ही नगर के मध्य स्थित ऐतिहासिक लंदन फोर्ट को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन लेने की कार्रवाई की जा रही है। इन धरोहरों का कुमाऊं के इतिहास में विशेष महत्व रहा है। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आने के बाद इनके ऐतिहासिक महत्व के अध्ययन, अभिलेखीकरण और संरक्षण की दिशा में काम होने की उम्मीद है।

दिंगास और कासनी के मंदिर प्राचीन स्थापत्य और धार्मिक परंपराओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। 13 वीं शताब्दी में बने दिंगास मंदिर से ताम्रपत्र भी मिल चुका है, जो कुमाऊंनी भाषा में हैं। क्षेत्र के अतीत, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और ऐतिहासिक गतिविधियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता है।

वहीं, कासनी मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। जिले में भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिरों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण यह मंदिर विशेष महत्व रखता है। कासनी मंदिर जिला मुख्यालय से छह किलोमीटर दूर बसे कासनी गांव में स्थित है।

प्राचीन इतिहास को समझने में मिलेगी मदद इन मंदिरों को पुरातत्व विभाग के अधीन लेने की कार्रवाई पूरी होने के बाद इनके स्थापत्य, प्रतिमाओं, अभिलेखों और उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों का व्यवस्थित अध्ययन होगा। इसके साथ ही मंदिरों की वर्तमान स्थिति का आकलन कर आवश्यकतानुसार वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण और मरम्मत, परिसर की सुरक्षा तथा ऐतिहासिक विवरणों के दस्तावेजीकरण जैसे कार्य भी होंगे। इससे कुमाऊं के प्राचीन इतिहास और धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाने में मदद मिल सकती है।