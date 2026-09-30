पत्नी को वीडियो कॉल कर नेपाल प्रहरी के जवान ने की आत्महत्या, डडेलधुरा में मिला शव
नेपाल प्रहरी के एक जवान ठगेंद्र सिंह बोहरा ने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या ...और पढ़ें
HighLights
नेपाल प्रहरी के जवान ने वीडियो कॉल पर की आत्महत्या।
मृतक की पहचान ठगेंद्र सिंह बोहरा के रूप में हुई।
पुलिस ने डडेलधुरा से शव बरामद कर जांच शुरू की।
संवाद सूत्र,जागरण, पिथौरागढ़। भारत की सीमा से लगे सटे पड़ोसी देश नेपाल में तैनात नेपाल प्रहरी के एक जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान बैतड़ी जिले की सिगास गांव पालिका-3 डुंडै निवासी ठगेंद्र सिंह बोहरा के रूप में हुई है, जो डडेलधुरा में सिपाही पद पर कार्यरत था।
बताया जा रहा है कि आत्मघाती कदम उठाने से ठीक पहले ठगेंद्र ने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया। उसकी पत्नी भी नेपाल प्रहरी में ही सेवारत है। पति को फंदे पर लटकता देख घबराई पत्नी ने तत्काल डडेलधुरा पुलिस को इसकी सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने अमरगढ़ी नगरपालिका-5 स्थित ऋषि गधेरे से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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