नैनी-सैनी एयरपोर्ट जल्द AAI को होगा ट्रांसफर, डीएम ने अफसरों को देरी न करने के दिए निर्देश

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। नैनीसैनी एयरपोर्ट जल्द एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया को हस्तातंरित होगा। प्रशासन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को हस्तांतरण प्रक्रिया में देरी न करने के निर्देश दे दिये हैं। नैनी सैनी एयरपोर्ट हस्तांतरण को लेकर जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया के अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा है कि नैनीसैनी एयरपोर्ट की भूमि अब तक जिला प्रशासन की देखरेख में है। अब इसे एएआइ को हस्तांतरित किया जाना है।

उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज, राजस्व अभिलेख तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। हस्तांतरण प्रक्रिया के बाद एयरपोर्ट विकास के आगामी चरणों के कार्य शुरू होने हैं। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि भूमि का सत्यापन, नाप-जोख, अभिलेखों का मिलान, आवश्यक राजस्व प्रविष्टियों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाये। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर एसेट रिपोर्ट, सामग्री वर्गीकरण तथा उसके मौजूदा उपयोग की स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा।