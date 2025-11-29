नैनी-सैनी एयरपोर्ट जल्द AAI को होगा ट्रांसफर, डीएम ने अफसरों को देरी न करने के दिए निर्देश
नैनीसैनी हवाई अड्डा जल्द ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को हस्तांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। भूमि का सत्यापन, दस्तावेजों का मिलान और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने पर जोर दिया गया है। 72 सीटर विमान के संचालन की संभावनाओं पर भी विचार किया गया, जिससे पिथौरागढ़ की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। नैनीसैनी एयरपोर्ट जल्द एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया को हस्तातंरित होगा। प्रशासन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को हस्तांतरण प्रक्रिया में देरी न करने के निर्देश दे दिये हैं।
नैनी सैनी एयरपोर्ट हस्तांतरण को लेकर जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया के अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा है कि नैनीसैनी एयरपोर्ट की भूमि अब तक जिला प्रशासन की देखरेख में है। अब इसे एएआइ को हस्तांतरित किया जाना है।
उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज, राजस्व अभिलेख तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। हस्तांतरण प्रक्रिया के बाद एयरपोर्ट विकास के आगामी चरणों के कार्य शुरू होने हैं। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि भूमि का सत्यापन, नाप-जोख, अभिलेखों का मिलान, आवश्यक राजस्व प्रविष्टियों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाये। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर एसेट रिपोर्ट, सामग्री वर्गीकरण तथा उसके मौजूदा उपयोग की स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा।
बैठक में एयरपोर्ट पर वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने, पर्याप्त सीसीटीवी लगाने, एयरपोर्ट के आसपास झाड़ियों का कटान करने, पशुओं की आवाजाही रोकने के निर्देश दिये। बैठक में एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान के नियमित संचालन की संभावनाओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बड़े विमानों के संचालन से पिथौरागढ़ की एअर कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नये अवसर मिलेंगे। बैठक में सीडीओ डा. दीपक सैनी, एसडीएम सदर मनजीत सिंह, प्रभारी एटीसी संदीप यादव, तहसीलदार विजय गोस्वामी आदि मौजूद रहे।
