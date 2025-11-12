600 मीटर बढ़ेगी रनवे की लंबाई 72 सीटर विमान भरेंगे उड़ान, AAI को मिली नैनी-सैनी एयरपोर्ट की जिम्मेदारी

संवाद सहयोगी, जागरण, पिथौरागढ़। चीन और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकट स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण नैनी सैनी एयरपोर्ट का एक बार फिर विस्तार किया जाएगा। चौथी बार हो रहे इस विस्तारीकरण के बाद एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 600 मीटर बढ़ाकर 2168 मीटर की जाएगी जिससे 72 सीटर विमान आसानी से उड़ान भर सकेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में देहरादून में एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ) और उत्तराखंड सरकार के बीच हुए एमओयू के बाद अब एयरपोर्ट की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन से एएआइ को हस्तांतरित कर दी जाएगी। वर्तमान में नैनी सैनी एयरपोर्ट की रनवे लंबाई 1568 मीटर और चौड़ाई औसतन 30 से 40 मीटर है।

यहां से 42 सीटर विमान उड़ान भर रहे हैं। विस्तार के बाद दिल्ली समेत अन्य बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू होने की संभावना है। रनवे बढ़ाने के साथ ही पैसेंजर टर्मिनल, टेक्निकल ब्लाक और फायर सेक्शन का निर्माण भी प्रस्तावित है। विस्तारीकरण के लिए करीब 50 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी।