उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में छात्रों संग दारू पार्टी कर रहा था टीचर, अभिभावक हैरान... BNS की धारा 172 में केस

संवाद सूत्र, झूलाघाट। सोगवार की रात्रि को झूलाघाट के गेस्ट हाउस में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज झूलाघाट में इंटरमीडिएट में आई टी के गेस्ट टीचर के पद पर कार्यरत गेस्ट टीचर अजय सिंह निवासी न्यू रई थाना पिथौरागढ़ अपने चार विद्यार्थियों के साथ शराब का सेवन करते हुए पकड़ा गया।

झूलाघाट कोतवाली के कोतवाल संजीव कुमार ने बताया कि सोमवार को जामिरपानी में सड़क बंद होने से गेस्ट टीचर अजय सिंह झूलाघाट ही रूक गया ।जहां रात को उसने अपने चार विद्यार्थियों को गेस्ट हाउस में बुलाया। झूलाघाट कोतवाली में दी सूचना गेस्ट हाउस में बच्चों के जाने के बाद अभिभावकों को शक हुआ तो वह भी गेस्ट हाउस में पहुंचे तो उन्होंने गेस्ट टीचर को बच्चों के साथ शराब का सेवन करते हुए पकड़ लिया। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच शराब के सेवन की बात जैसे ही बाजार में फैली तो झूलाघाट निवासी शिवांसु महर ने इसकी सूचना झूलाघाट कोतवाली में दी।