हरिद्वार में ग्राहक बनकर शराब की दुकानों पर पहुंची आबकारी टीम, जांच में नहीं मिली ओवररेटिंग

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। शराब की दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों को लेकर आबकारी विभाग ने गोपनीय जांच अभियान चलाया। जिला आबकारी अधिकारी कैलाश बिंजौला के निर्देश पर विभागीय टीमों ने ग्राहक बनकर शराब की विभिन्न दुकानों से खरीदारी की और ओवररेटिंग की वास्तविक स्थिति परखी। जांच में किसी भी दुकान पर निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने का मामला सामने नहीं आया।

आबकारी टीमों ने रुड़की में मलकपुर चुंगी, सिविल लाइंस बस अड्डा, रुड़की टॉकीज तिराहा, डबल फाटक, मालवीय नगर और भगवानपुर के हल्लू मजरा समेत विभिन्न क्षेत्रों की शराब की दुकानों पर रैंडम चेकिंग की। ज्वालापुर क्षेत्र के नया गांव स्थित अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानों पर भी टीमों ने ग्राहक बनकर शराब खरीदी। जांच में किसी भी दुकान पर निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने की बात सामने नहीं आई।