लोहाघाट के हनुमान मंदिर में 'हनुमान अंश' फिल्म का प्रदर्शन, युवाओं को मिला प्रेरणा का संदेश

जागरण संवाददाता, लोहाघाट। नगर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में हिंदू जागरण मंच की ओर से संत नीम करौरी बाबा के जीवन से प्रेरित फिल्म ‘हनुमान अंश’ का प्रदर्शन किया गया। फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ पहुंचे।

खासकर बच्चों में काफी उत्साह दिखा। फिल्म दिखाने से पूर्व हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक सुमित भट्ट ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में भगवान हनुमान के प्रति श्रद्धा, भारतीय संत परंपरा के प्रति प्रेम तथा युवा पीढ़ी में सेवा, संस्कार, सदाचार और सकारात्मक जीवन-दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था।