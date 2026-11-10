उत्तराखंड में पहली बार दिखा पक्षियों का राजा 'गोल्डक्रेस्ट', सिर पर सुनहरी मुकुट जैसी कलगी है खास पहचान
पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में से एक गोल्डक्रेस्ट देखा गया है।
HighLights
पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में दिखा दुनिया का सबसे छोटा गोल्डक्रेस्ट।
लगभग 3200 मीटर ऊंचाई पर मिला नन्हा पक्षी, वजन 4.5 ग्राम।
यह अवलोकन हिमालय की समृद्ध जैव विविधता और संरक्षण का प्रतीक।
संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। हिमालय की ऊंची वादियों में प्रकृति का एक और अनूठा नजारा सामने आया है। सीमांत जिले की दारमा घाटी में नागलिंग ग्लेशियर के समीप समुद्र तल से करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में शामिल गोल्डक्रेस्ट देखा गया है।
महज 4.5 से 7 ग्राम वजन वाले इस नन्हे पक्षी की मौजूदगी ने पक्षी प्रेमियों और प्रकृति के जानकारों में उत्साह बढ़ा दिया है। यूरोप की वादियों में अपनी पहचान रखने वाले इस पक्षी का उच्च हिमालय में अवलोकन क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
गोल्डक्रेस्ट की लंबाई महज 8.5 से 10 सेंटीमीटर होती है। बेहद छोटे आकार के बावजूद इसकी सक्रियता और ठंडे वातावरण में जीवित रहने की क्षमता इसे विशिष्ट बनाती है। सिर पर मौजूद सुनहरी मुकुट जैसी कलगी इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यह मुख्य रूप से शंकुधारी वनों में पाया जाता है और छोटे कीटों तथा मकड़ियों को अपना भोजन बनाता है।
यूरोपीय लोककथाओं में गोल्डक्रेस्ट को किंग ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का राजा कहा जाता है। इसके पीछे एक रोचक कहानी प्रचलित है। मान्यता है कि पक्षियों के बीच सबसे ऊंची उड़ान भरने की प्रतियोगिता में गरुड़ सबसे ऊपर पहुंचा, लेकिन उसके पंखों में छिपे गोल्डक्रेस्ट ने उससे भी ऊपर उड़कर यह उपाधि हासिल कर ली। हालांकि यह केवल लोककथा है, वैज्ञानिक तथ्य नहीं है।
काई और मकड़ी के जाल से तैयार करता है घोंसला
गोल्डक्रेस्ट का घोंसला बनाने का तरीका भी इसकी अनुकूलन क्षमता का अनूठा उदाहरण है। यह स्प्रूस सहित अन्य शंकुधारी वृक्षों की लटकती शाखाओं के बीच अपना घोंसला बनाता है। इसके निर्माण में काई, लाइकेन, मकड़ी के जाल और कैटरपिलर के कोकून का इस्तेमाल करता है।
इन प्राकृतिक सामग्रियों को आपस में बुनकर मजबूत और लचीला घोंसला तैयार करता है। घोंसले के भीतरी हिस्से में मुलायम पशु बालों की परत बिछाई जाती है, जो अंडों और बच्चों को ठंड से बचाती है। पेड़ों की घनी शाखाएं इसे हवा, वर्षा और संभावित शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करती हैं।
हिमालय की जैव विविधता का महत्वपूर्ण संकेत
विंग्स फाउंडेशन के जगदीश भट्ट ने दारमा घाटी में गोल्डक्रेस्ट के अवलोकन को हिमालय की समृद्ध जैव विविधता के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इतने छोटे आकार के पक्षी की उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौजूदगी प्रकृति की विविधता को करीब से समझने का अवसर देती है।
दारमा घाटी के शंकुधारी वन, भोजपत्र, ब्लू पाइन और जुनिपर जैसे वृक्ष एवं झाड़ियां अनेक पक्षियों के लिए अनुकूल प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पक्षियों का नियमित अवलोकन और वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण जरूरी है। इससे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पक्षियों के वितरण, प्रवास और प्राकृतिक आवासों की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। विकास और पर्यटन गतिविधियों के साथ इन प्राकृतिक आवासों का संरक्षण भी प्राथमिकता होनी चाहिए।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड स्थापना दिवस: 26 साल में बदली अल्मोड़ा की तस्वीर, उपलब्धियों के बावजूद चुनौतियां बरकरार
एक नजर में गोल्डक्रेस्ट
- पक्षी का नाम: गोल्डक्रेस्ट (रेगुलस रेगुलस)
- अवलोकन स्थल: नागलिंग ग्लेशियर के समीप, दारमा घाटी
- समुद्र तल से ऊंचाई: लगभग 3200 मीटर
- लंबाई: 8.5 से 10 सेंटीमीटर
- वजन: 4.5 से 7 ग्राम
- खास पहचान: सिर पर सुनहरी मुकुट जैसी कलगी
दारमा घाटी में गोल्डक्रेस्ट जैसे पक्षी का अवलोकन यहां की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। क्षेत्र में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के प्रवास, उनके प्राकृतिक आवास और पारिस्थितिकी का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाएगा। इससे हिमालयी जैव विविधता के दस्तावेजीकरण और संरक्षण में मदद मिल सकेगी।- दीपक सिंह, डीएफओ पिथौरागढ़
दारमा घाटी में 3200 मीटर की ऊंचाई पर गोल्डक्रेस्ट जैसे नन्हे और आकर्षक पक्षी का अवलोकन हिमालय की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। इसके प्राकृतिक आवास में शंकुधारी वन, काई, लाइकेन और सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ऐसे पक्षियों के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण के साथ उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास और पर्यटन के साथ-साथ प्रकृति की यह अनमोल विरासत भी सुरक्षित रहे।- जगदीश भट्ट, विंग्स फाउंडेशन, पिथौरागढ़
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।