धारचूला में महिला की हत्या कर पुल के पास फेंका, लिव-इन पार्टनर फरार; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, धारचूला। नगर के निकटवर्ती खोतिला में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। शुक्रवार सुबह खोतिला जाने वाले पुल के पास एक 33 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ, जिसके सिर और शरीर पर चोट के गंभीर निशान थे।

मृतका की शिनाख्त नेपाल के दार्चुला (सुनसेरा) निवासी मीना लोहार पत्नी मोहन राम के रूप में हुई है। इस जघन्य हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मीना पिछले करीब तीन साल से अपने पति से अलग होकर खोतीला निवासी देवराज नबियाल के साथ रह रही थी।

घटना के बाद से आरोपित देवराज फरार चल रहा है। पुलिस की फील्ड यूनिट ने जब आरोपी के घर पहुंचकर जांच की, तो बेड और फर्श पर खून के धब्बे मिले। साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने मौके से खून लगे फर्श के टुकड़े, तकिया और गद्दे के कपड़े जब्त कर लिए हैं।