पिथौरागढ़ में भारी बारिश: कैलास यात्रा मार्ग का वैकल्पिक रास्ता फिर बहाल, 16 ग्रामीण सड़कें बंद

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। पूरे पिथौरागढ़ जनपद में रविवार रात वर्षा हुई। बंगापानी तहसील में सर्वाधिक 113 एमएम वर्षा दर्ज की गई, जबकि अन्य तहसीलों में मध्यम से हल्की वर्षा हुई है। कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग पर कूलागाड़ के पास पुल बहने के बाद बनाए गए वैकल्पिक मार्ग के बहने की सूचना पर आज प्रशासन ने उसे ठीक करा दिया है और आवाजाही सुचारू कर दी है। वहीं उच्च हिमालयी चोटियों पंचाचूली, राजरंभा, नंदा देवी और हरदेवल चोटियों पर हिमपात हुआ है।

कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग सहित जिले के 16 ग्रामीण मार्ग अब भी मलबा आने से बंद पड़े हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर घाट के पास लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे यातायात में दिक्कत आ रही है। कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग पर कूलागाड़ के पास पुल बहने के बाद जो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मार्ग की व्यवस्था की थी। उस वैकल्पिक मार्ग के भी बहने की सूचना मिल रही है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि शाम को तेज बारिश के बाद वैकल्पिक मार्ग भी बह चुका है। प्रशासन ने सुबह उसे सही करा दिया।