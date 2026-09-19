आदि कैलास ओम पर्वत यात्रा के लिए ऑनलाइन परमिट कल से होंगे जारी, कुलागाड़ पुल से आसान हुई राह

संवाद सूत्र जागरण, धारचूला। प्रसिद्ध आदि कैलास और ओम पर्वत की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए रविवार से ऑनलाइन इनर लाइन परमिट जारी करेगा।

अभी एक पखवाड़े तक सुबह मौसम को देखने के बाद परमिट जारी किएजांऐगे। इनर लाइन परमिट के लिए देश भर से आवेदन आने लगे हैं। उप जिलाधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि यात्रा तो पहले ही आरंभ हो चुकी थी।

कुछ यात्रियों को आफलाइन परमिट जारी किए गए। अभी तक यात्री अपने वाहनों से आदि कैलास, ओम प्रर्वत तक नहीं जा पा रहे थे। इधर अब आंनलाइन परमिट की प्रक्रिया आरंभ होने से देश भर के यात्री परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे और अपने वाहनों से भी यात्रा में जा सकेंगे।