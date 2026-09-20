आदि कैलास यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 481 यात्रियों को मिला इनर लाइन परमिट

संवाद सूत्र जागरण , धारचूला। प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत की पवित्र यात्रा के दूसरे चरण का शंभारंभ हो चुका है। यात्रा का दूसरा चरण शुरू होते ही देशभर से शिवभक्तों और श्रद्धालुओं का सीमांत नगर धारचूला पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है।

प्रशासन की ओर से पहले दिन 481 यात्रियों को इनर लाइन परमिट जारी किए गए। परमिट मिलने के बाद बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों के साथ सभी यात्री अपने अगले पड़ाव गुंजी के लिए रवाना हो चुके हैं। श्रद्धालु सोमवार को आदि कैलाश और ओम पर्वत के अलौकिक दर्शन करेंगे।