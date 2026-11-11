उत्तराखंड चुनाव: कांग्रेस महासचिव राकेश राणा का BJP पर निशाना, कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को कीर्तिनगर ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं देवप्रयाग-नरेंद्रनगर संगठनात्मक जिले के प्रभारी राकेश राणा ने कहा कि उत्तराखंड की जनता भाजपा सरकार के दस वर्षों के शासन से त्रस्त है और अब परिवर्तन का मन बना चुकी है।

आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। राणा ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और बूथ स्तर तक पहुंचकर कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। कहा कि आस्था और धर्म के नाम पर जनता की भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अवसर पर देवप्रयाग-नरेंद्रनगर के नवनियुक्त सोशल मीडिया जिलाध्यक्ष रामलाल नौटियाल और मलेथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र बुटोला का स्वागत किया गया।