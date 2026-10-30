कोटद्वार में चाय के खोखे पर गिरा पेड़, एक की मौत, एक गंभीर

जागरण संवाददाता, कोटद्वार। कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत जशोधरपुर औद्योगिक आस्थान क्षेत्र में शुक्रवार सुबह चाय के खोखे के ऊपर एक पेड़ गिर गया। घटने में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे जशोधरपुर औद्योगिक आस्थान में कुकरेती स्टील प्लांट के बाहर एक बड़ा पेड़ चाय के खोखे के ऊपर गिर गया। घटना के वक्त चाय की दुकान बंद थी। लेकिन, दुकान के समीप ही दो लोग खड़े थे, जो पेड़ के नीचे दब गए।