कोटद्वार: मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कमरे में बेहोश मिलीं मां-बेटी

जागरण संवाददाता, कोटद्वार। शुक्रवार को कोटद्वार के कलालघाटी क्षेत्रांतर्गत किशनपुरी में एक मकान में विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही चौकी कलालघाटी पुलिस एवं अग्निशमन कोटद्वार की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

मौके पर पहुंचने पर टीमों ने देखा कि मकान में लगी आग के कारण घर के अंदर धुआं भर गया था, जिससे कमरे में मौजूद दो महिलाएं बेहोशी की हालत में फंस गई थीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस एवं फायर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कमरे का दरवाजा तोड़कर दोनों महिलाओं को बाहर निकाला गया।

इसके पश्चात पुलिस की सहायता से दोनों महिलाओं को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल दोनों महिलाओं की स्थिति ठीक है तथा उनका उपचार जारी है। रेस्क्यू कार्रवाई के उपरांत फायर सर्विस टीम द्वारा मकान में लगी आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया।