'मोहम्मद दीपक' गिरफ्तार, व्यापारी ने कहा- 'सेना पर पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ भी लिखें'...दी जान से मारने की धमकी

संवाद सहयोगी, कोटद्वार। बीते जनवरी माह में एक विवाद के दौरान स्वयं का नाम मोहम्मद दीपक बताने वाले दीपक कुमार एक बार फिर चर्चाओं में हैं। एक कपड़ा व्यापारी ने दीपक पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी है।

पुलिस ने दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर दीपक को गिरफ्तार किया है। उधर, व्यापारी को धमकाने से आक्रोशित व्यापार मंडल ने दीपक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर कोतवाली में धरना दिया। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज ठाकुर के समझाने के बाद व्यापारियों ने अपना धरना समाप्त किया।

संजीव का आरोप है कि इस टिप्पणी से आक्रोशित दीपक गुरूवार सुबह उनकी दुकान पर आए और उन्हें धमकाया। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। संजीव ने बताया कि कुछ समय पूर्व उनकी हृदय का आपरेशन हुआ है व गुरूवार को हुई घटना के कारण वे दहशत में हैं।

इधर, व्यापार मंडल को जब व्यापारी के साथ दुर्व्यवहार की जानकारी मिली तो व्यापार मंडल के पदाधिकारी सहित अन्य व्यापारी संजीव की दुकान में पहुंचे। वहां से वे दीपक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कोतवाली में पहुंचे और कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर कोतवाली में धरना दिया। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक मनोज ठाकुर ने व्यापारियों से वार्ता की और उचित कार्यवाही का आश्वासन देते हुए व्यापारियों को शांत किया।

व्यापारियों का आरोप था कि दीपक आए दिन हिंदू समाज को लेकर इंटरनेट मीडिया पर विवादित पोस्ट कर रहे हैं, जिससे शहर का सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने का भी डर बना हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज ठाकुर ने कहा कि दीपक के इंटरनेट मीडिया पर बने अकाउंट पर पुलिस नजर रख रही है। बताया कि पूर्व में भी उससे विवादित पोस्ट डिलीट भी करवाई गई।