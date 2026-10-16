78 साल का इंतजार खत्म, 10 करोड़ की लागत से बना कोटद्वार डिपो का नया बस अड्डा

जागरण संवाददाता, कोटद्वार। करीब 78 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड परिवहन निगम के कोटद्वार डिपो को अपना बस अड्डा मिल गया है। डिपो के नए भवन का निर्माण पूरा होने के बाद पुराने भवन को जमींदोज कर दिया गया और कार्यालय नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही नए बस अड्डे की तस्वीर भी साफ नजर आने लगी है। फिलहाल बस अड्डे के प्लेटफार्म का निर्माण कार्य जोरों पर है।

कोटद्वार में परिवहन निगम का डिपो पहली बार साल 1948 में खुला था। भूमि के अभाव में डिपो का बस अड्डा नहीं बन पाया और बसों का संचालन स्टेशन रोड स्थित डिपो की कार्यशाला से शुरू कर दिया गया, जो कुछ समय पूर्व तक बदस्तूर जारी रहा।