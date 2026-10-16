हरियाणा: टोहाना से सूरतगढ़ के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा शुरू, यात्रियों का बचेगा 15 KM का सफर; चेक करें रूट-किराया

संवाद सहयोगी, फतेहाबाद। टोहाना और आसपास के यात्रियों को राजस्थान के रावतसर, पीलीबंगा और सूरतगढ़ जाने के लिए सीधी बस सेवा मिल गई है। हरियाणा रोडवेज ने टोहाना से सूरतगढ़ के लिए नई बस शुरू की है। शुक्रवार से बस ने नए रूट पर चलना शुरू कर दिया। इससे यात्रियों का करीब 15 किलोमीटर सफर कम होगा और किराये में भी बचत होगी। बस स्टैंड के एसएस सुरेश कुमार दहिया ने बताया कि बस प्रतिदिन सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर टोहाना से रवाना होगी।

ये रहेगा रूट टोहाना से यह बस फतेहाबाद, भट्टू, चौपटा, नोहर, रावतसर और पीलीबंगा होते हुए शाम 6 बजकर 30 मिनट पर सूरतगढ़ पहुंचेगी। टोहाना से चलने के बाद बस दोपहर 1 बजे फतेहाबाद, 1 बजकर 50 मिनट पर भट्टू, 2 बजकर 50 मिनट पर चौपटा और शाम 4 बजकर 20 मिनट पर नोहर पहुंचेगी। इसके बाद शाम 5 बजकर 20 मिनट पर रावतसर और 6 बजकर 5 मिनट पर पीलीबंगा पहुंचकर सूरतगढ़ के लिए रवाना होगी।

वापसी का यह रहेगा समय वापसी में बस सुबह 7 बजकर 20 मिनट पर सूरतगढ़ से चलेगी। यह सुबह 8 बजे पीलीबंगा, 9 बजकर 15 मिनट पर रावतसर और 10 बजकर 15 मिनट पर नोहर पहुंचेगी। इसके बाद सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर चौपटा, दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर भट्टू और 1 बजकर 40 मिनट पर फतेहाबाद पहुंचेगी। बस दोपहर बाद 3 बजे टोहाना बस अड्डे पर पहुंचेगी।