जागरण संवाददाता, कोटद्वार। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बीती दिनों गुजरात के कच्छ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दिवंगत द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के जवानों के स्वजनों से मुलाकात की। उन्होंने कि सरकार हर वक्त पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।बुधवार को सैनिक कल्याण मंत्री ने कोटद्वार पहुंच दिवंगत नायक स्व.राजेश सिंह रावत व नायक स्व.सौरभ सिंह नेगी के स्वजन से भेंट की। साथ ही नायक नितिन गुसाईं के आवास में पहुंच उन्हें भी सांत्वना दी। कहा कि यह हादसा अत्यंत हृदयविदारक है।

विशेषकर बच्चों और परिवार के सदस्यों का असमय इस दुनिया से चले जाना बेहद पीड़ादायक है। इस दुःख की घड़ी में राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कहा कि राज्य सरकार सैनिकों व उनके आश्रितों के सम्मान, कल्याण व हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस मौके पर महापौर शैलेंद्र रावत, जिलाध्यक्ष राज गौरव नौटियाल, सैनिक कल्याण निदेशक ब्रिगेडियर डीएस बसेड़ा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मौजूद रहे।