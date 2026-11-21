डिजिटल डेस्क, पौडी गढ़वाल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चंडी घाट श्मशान ले जाया जा गया है। पार्थिव शरीर को कंधा देते समय सीएम योगी भावुक नजर आए और उनकी आंखों में आंसू भी थे।

सीएम योगी की मां का कल निधन हो गया था। उनकी शव यात्रा 8:50 पर उनके पैतृक गांव पंचूर से चंडी घाट हरिद्वार के लिए रवाना हो चुकी है। अंतिम संस्कार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, उत्तर प्रदेश के मंत्री सहित भाजपा नेताओं के पहुंचने की संभावना है।