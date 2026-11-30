संवाद सहयोगी, कोटद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को मोटाढाक मिनी स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री दुर्गापुरी से मोटाढाक के मध्य रोड-शो में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं।