जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। बैकुंठ चतुर्दशी के पावन पर्व पर सोमवार को श्रीनगर स्थित कमलेश्वर महादेव मंदिर में आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भगवान कमलेश्वर महादेव के दर्शन और पूजन के लिए मंदिर पहुंचे।

मंदिर के महंत श्री108 आशुतोष पुरी जी महाराज ने मुख्यमंत्री के हाथों विधि-विधान से भगवान कमलेश्वर का पूजन कराया। मुख्यमंत्री ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और उन्नति की कामना की। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रदेश की निरंतर प्रगति और जनकल्याण का आशीर्वाद मांगा।

बैकुंठ चतुर्दशी पर सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भक्तों ने भगवान कमलेश्वर का जलाभिषेक कर रुई की बातियां अर्पित कीं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है।

कमलेश्वर महादेव मंदिर में संतान प्राप्ति की कामना से किया जाने वाला खड़ा दीया अनुष्ठान इस पर्व का प्रमुख आकर्षण है। मान्यता है कि नि:संतान दंपती संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर पूरी रात हाथों में जलता हुआ दीपक लेकर खड़े रहते हैं।