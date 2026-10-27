बांसुरी स्वराज ने श्रीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं में भरा जोश, संगठनात्मक बैठक में भविष्य की रणनीति पर मंथन

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। भाजपा की प्रदेश सह-प्रभारी बांसुरी स्वराज मंगलवार को श्रीनगर गढ़वाल के आदिति पैलेस में आयोजित जिला स्तरीय संगठनात्मक बैठक में शामिल हुईं।

बैठक में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा जारी है। इसमें जिले के जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और महामंत्री समेत विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं।

बांसुरी स्वराज के श्रीनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उनके प्रथम श्रीनगर आगमन को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया।

बैठक में संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर चर्चा की जा रही है। इससे पूर्व तीन स्थानों पर भाजपा की सह प्रभारी बांसुरी स्वराज के स्वागत की तैयारी की गई थी।