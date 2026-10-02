यू-ट्यूबर सौरभ जोशी के परिवार से सरेराह बदतमीजी, पत्नी अवंतिका ने दिखाई हिम्मत... पहुंची पुलिस के पास

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। देश के प्रसिद्ध यू-ट्यूबर व ब्लॉगर सौरभ जोशी को तिकोनिया चौराहे के आसपास कुछ कार सवार युवकों ने गाली गलौज कर दी। घटना बुधवार रात की है।

सौरभ जोशी की पत्नी अवंतिका ने इस अभद्र व्यवहार की शिकायत पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस कर्मी से की। इंटरनेट मीडिया में यह वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है।

अभद्रता और गाली-गलौज

जानकारी के अनुसार सौरभ जोशी अपनी पत्नी और भाई के साथ डिनर करके घर लौट रहे थे। इस दौरान तिकोनिया चौराहे के पास उनकी कार के सामने चल रहे दूसरे कार सवार युवकों ने उनसे अभद्रता करते हुए गाली-गलौज कर दी। इसके बाद सौरभ ने अपनी कार उनके पीछे दौड़ाई, लेकिन कार सवार युवक तेजी से वाहन चलाते हुए ठंडी सड़क होते हुए फरार हो गए।