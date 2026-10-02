यू-ट्यूबर सौरभ जोशी के परिवार से सरेराह बदतमीजी, पत्नी अवंतिका ने दिखाई हिम्मत... पहुंची पुलिस के पास
देश के प्रसिद्ध यू-ट्यूबर सौरभ जोशी और उनकी पत्नी अवंतिका को हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पर कुछ कार सवार युवकों ने गाली-गलौज की।
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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। देश के प्रसिद्ध यू-ट्यूबर व ब्लॉगर सौरभ जोशी को तिकोनिया चौराहे के आसपास कुछ कार सवार युवकों ने गाली गलौज कर दी। घटना बुधवार रात की है।
सौरभ जोशी की पत्नी अवंतिका ने इस अभद्र व्यवहार की शिकायत पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस कर्मी से की। इंटरनेट मीडिया में यह वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है।
अभद्रता और गाली-गलौज
जानकारी के अनुसार सौरभ जोशी अपनी पत्नी और भाई के साथ डिनर करके घर लौट रहे थे। इस दौरान तिकोनिया चौराहे के पास उनकी कार के सामने चल रहे दूसरे कार सवार युवकों ने उनसे अभद्रता करते हुए गाली-गलौज कर दी। इसके बाद सौरभ ने अपनी कार उनके पीछे दौड़ाई, लेकिन कार सवार युवक तेजी से वाहन चलाते हुए ठंडी सड़क होते हुए फरार हो गए।
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अपने व्लाग में सौरभ ने कहा कि युवक नशे की हालत में प्रतीत हो रहे हैं। घटना के बाद उनकी पत्नी अवंतिका ने तिकोनिया चौराहे पर गश्त कर रही पुलिस टीम को कार का नंबर बताते हुए मामले की जानकारी दी और संबंधित युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि शिकायत के आधार पर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हालांकि सौरभ जोशी की ओर से पुलिस को अभी कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।
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