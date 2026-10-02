रामपुर तिराहा कांड: महिला आंदोलनकारियों से हुआ था दुष्कर्म, कइयों से बर्बरता... 32 साल बाद भी न्याय की आस

किशोर जोशी, नैनीताल। दो अक्टूबर को पूरा देश महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाता है, लेकिन 32 साल पहले गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अलग राज्य निर्माण के लिए दिल्ली कूच कर रहे आंदोलनकारियों के साथ मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में जो जुल्म व अत्याचार हुआ, उसके अधिकतर आरोपियों को अब तक सजा नहीं मिल सकी है।

हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताया गया कि इस मामले में तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह, एसपी राजेंद्र पाल सिंह, एएसपी महेश कुमार मिश्रा, सीओ गीता प्रसाद नैनवाल एवं जगदीश सिंह के विरुद्ध आरोप तय करने का कोई विधिक आधार नहीं है। ये आरोपी वर्ष 2005 में ही मुजफ्फरनगर कोर्ट से बरी हो गए थे। फिलहाल, आरोपियों को सजा दिलाने का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है।

सात महिला आंदोलनकारियों के साथ दुष्कर्म सरकारी रिकार्ड के अनुसार, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा (मुजफ्फरनगर) में पृथक राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोक दिया था। तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के निर्देश पर आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए गए। पुलिस फायरिंग में सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई। सात महिला आंदोलनकारियों के साथ दुष्कर्म हुआ तथा 17 अन्य महिला आंदोलनकारियों के साथ बर्बरता की गई।