उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव: बेटा जीत जाए, इसलिए मां ने लिया कॉलेज में एडमिशन...संभाली प्रचार की कमान

जागरण संवाददाता, नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित डीएसबी परिसर में छात्रसंघ चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्यक्ष पद पर निर्दलीय भानू प्रताप सिंह चौहान ने विद्यार्थी परिषद समर्थित शुभम कुमार को बड़े अंतर पराजित कर भगवा खेमे को बड़ा झटका दिया है।

पहली बार छात्राओं के लिए आरक्षित संयुक्त सचिव में अनुष्का पुरी व कोषाध्यक्ष में सृष्टि रावत ने प्रतिद्वंद्वी को पराजित कर पहली बार इन पदों पर काबिज होने का इतिहास रच दिया। महासचिव पद पर कमल कार्की, छात्र उपाध्यक्ष में अभिषेक रैकुनी, छात्रा उपाध्यक्ष में कुमकुम जोशी, सांस्कृतिक सचिव में हर्षित जोशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

बेटे की जीत पर छलके मां के आंसू नैनीताल: डीएसबी छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर भानू चौहान की जीत पर मां हल्द्वानी नगर निगम की पार्षद बीना चौहान भावुक हो गई और उसने बेटे को गले लगा लिया। बीना ने बेटे की खातिर डीएसबी परिसर में एमए राजनीति शासत्र में एडमिशन भी लिया है।

बीना ने इंटरनेट मीडिया से लेकर संपर्क में पूरी प्रचार की कमान संभाली। यहां तक कि विरोधियों पर भी हमले किए। छात्राओं को पक्ष में करने में अहम भूमिका निभाई। भानू ने भी जीत को मां के आशीर्वाद का प्रतिफल बताया।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण व प्रभारी निदेशक प्रो. संजय पंत ने चुनाव परिणाम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि संयुक्त सचिव में विजयी अनुष्का पुरी को 1614, गौरी को 619 मत मिले। इस पद पर नोटा 202 व निरस्त मत 110, कोषाध्यक्ष में विजयी सृष्टि रावत को 1165, विदुषी वर्मा को 1147 मत मिले। इस पद पर नोटा 127 व निरस्त मत 96 रहे।