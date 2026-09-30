खटीमा छात्रसंघ चुनाव: एबीवीपी के धीरज ने अध्यक्ष पद पर लहराया परचम, चार सीटों पर कब्जा

जागरण संवाददाता, खटीमा। एचएनबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रसंघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के धीरज सिंह कन्याल विजयी घोषित हुए। उन्होंने एनएसयूआइ के युवराज प्रताप सिंह को 325 मतों से हराया। कुल 46.3 प्रतिशत मतदान हुआ। विजयी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होते ही समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई।

डिग्री कालेज के छात्रसंघ चुनाव में सात पदों के लिए 14 प्रत्याशी मैदान में थे। सुबह दस बजे से अपराह्न दो बजे तक कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें 3990 में से 1803 छात्र-छात्राओं ने मतदान किया। शाम को प्राचार्य प्रो.सुनील कुमार कटियार ने विजयी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की।

1803 छात्र-छात्राओं ने किया मतदान बताया कि अध्यक्ष पद पर धीरज सिंह कन्याल को 1046 व उनके प्रतिद्वंद्वी युवराज प्रताप सिंह को 721 मत पड़े। सचिव पद पर एनएसयूआइ के राजीव जोशी को 947 व उनके प्रतिद्वंद्वी अभाविप के गौरव कुमार को 691 मत मिले। इस पद पर राजीव ने 256 मतों से जीत दर्ज की। इसके अलावा छात्र उपाध्यक्ष पद पर अभाविप के मोहित कुमार को 830 व उनके प्रतिद्वंद्वी एनएसयूआइ के मो.अरशद को 794 मत मिले। मोहित कुमार ने 36 मतों से जीत दर्ज की।

छात्रा उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआइ की शिखा राणा को 834 व उनकी प्रतिद्वंद्वी अभाविप की प्रियंका को 736 मत मिले। शिखा 98 मतों से जीती। संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआइ की कशिश राना को 808 व उनकी प्रतिद्वंद्वी एवीबीपी की प्रीति को 763 मत मिले। कशिश ने 45 मतों से जीत दर्ज की।

वहीं, कोषाध्यक्ष पद पर अभाविप की कृतिका पोखरिया को 951 व उनकी प्रतिद्वंद्वी एनएसयूआइ की पुष्पा को 689 मत मिले। कृतिका ने 262 मतों से जीत दर्ज की। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर अभाविप के संचित सिंह को 1079 व उनकी प्रतिद्वंद्वी एनएसयूआइ की मनीषा को 573 मत पड़े। संचित ने 506 मतों से जीत हासिल की।