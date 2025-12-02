Uttarakhand News: एलटी शिक्षकों व प्रवक्ताओं की पदोन्नति मामले में सुनवाई अब चार दिसंबर को

जासं, नैनीताल: हाई कोर्ट में प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पर दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई को चार दिसंबर की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है।

इस दौरान अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि उनको पहले वरिष्ठता दी जाए, क्योंकि उनका चयन 2005 में सीधी भर्ती से हुआ है जबकि पदोन्नति वाले शिक्षकों का कहना था कि पहले उनको वरिष्ठता पर रखा जाए।

प्रदेश के अनुसार एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पिछले कई वर्षों से अटके पड़े है. शिक्षक लंबे समय से सरकार से पदोन्नति व वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग करते आ रहे है।

याचिकाकर्ता शिक्षकों ने प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को निरस्त करने व प्रधानाचार्य के पदों को पदोन्नति से भरने की मांग की है, उनका कहना है कि वह सालों से काम कर रहे हैं, सरकार ने उन्हें इसका लाभ देना तो दूर विचार तक नहीं किया, जबकि कई शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं।