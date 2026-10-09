उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरुदंड, रीढ़ की चोट और स्नायु तंत्र की बीमारी पर मिलेगा क्षैतिज आरक्षण

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने मेरुदंड की विकृति, रीढ़ की चोट व स्नायु तंत्र की बीमारी को लोकोमोटर दिव्यांगता की उप-श्रेणी में शामिल कर भर्ती में क्षैतिज आरक्षण देने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश दिया है।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मनोज सिंह कंडारी की याचिका का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार को 31 अगस्त 2026 के यूकेएसएसएससी भर्ती विज्ञापन के लिए संबंधित विभाग अपने अध्याचन में आवश्यक संशोधन करने और संशोधित अध्याचन आयोग को भेजने के निर्देश सरकार को दिए हैं।