उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा: आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 10 अक्टूबर तक करें अप्लाई

जागरण संवाददाता, रामनगर। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उत्तराखंड के 29 शहरों के परीक्षा केंद्रों में द्विवर्षीय (डिप्लोमा इन एलीमैंटरी एजूकेशन) डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब आनलाइन आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि दस अक्टूबर और आनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 12 अक्टूबर की गई है।

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर डीएलएड की परीक्षा आयोजित कराता है। इस परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को राज्य में स्थित डायट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों) में दो साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद डायट में प्रशिक्षण ले चुके अभ्यर्थियों को फिर सरकार विज्ञप्ति निकालकर नियुक्ति देती है।