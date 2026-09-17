शादी के बाद Domicile को लेकर चल रहा विवाद खत्म, दूसरे राज्यों की डीएलएड ट्रेनी महिलाएं उत्तराखंड में बन सकेंगी टीचर

अशोक केडियाल, देहरादून। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक बनने की तैयारी कर रही अन्य राज्यों से दो वर्षीय डीएलएड करने वाली विवाहित महिला अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने राहत भरी खबर दी है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड करने वाली महिला, जिसका विवाह उत्तराखंड में हुआ है, प्रदेश में बेसिक शिक्षक पद के लिए पात्र मानी जाएगी। हालांकि, ऐसी अभ्यर्थियों को उत्तराखंड में लागू आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

नहीं मिलेगा उत्तराखंड में लागू आरक्षण का लाभ शिक्षा विभाग के अनुसार, मूल राज्य में आरक्षित वर्ग की होने के बावजूद उत्तराखंड में विवाह के बाद नौकरी के लिए आवेदन करने वाली इन महिलाओं को सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा। इसके लिए डीएलएड प्रमाण पत्र संबंधित राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान का होना आवश्यक है।