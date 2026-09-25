उत्तराखंड बोर्ड: कक्षा 9 व 11वीं के छात्र-छात्राओं को कराना होगा ऑनलाइन पंजीकरण, तिथि घोषित... केवल 10 रुपये फीस 

संवाददाता, रामनगर। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने कक्षा 9 वीं और 11वीं में पढ़ रहे संस्थागत व व्यक्तिगत छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने साफ किया है कि जो छात्र इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, केवल वही वर्ष 2028 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठ सकेंगे।

परिषद के सचिव विनोद कुमार ढौंढियाल ने बताया कि सभी विद्यालयों को तय समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत छात्रों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रदेश के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 31 अक्तूबर 2026 तक पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।